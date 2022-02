Hai mai provato a riciclare i tappi di sughero? Guarda quante idee interessanti! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Avete accumulato diversi tappi di sughero e volete dargli una nuova vita? Ecco qualche idea davvero molto originale, per poterli riutilizzare. Cuore: idea regalo e decorativa Se volete stupire la vostra anima gemella o decorare un angolo della vostra casa in modo romantico potete creare un cuore fatto completamente con i tappi di sughero. Fonte immagine Porta saponetta Davvero semplice da realizzare ed è utile e creativo. Fonte immagine Porta foto Dopo aver tagliato a metà dei tappi di sughero potete creare dei piccoli porta foto da fissare direttamente ad una parete. Semplici da realizzare e di grande effetto. Fonte immagine Lavagnetta Perfetta per appendere i biglietti da vista ma anche le foto, questa lavagnetta è stata creata con dei tappi di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 14 febbraio 2022) Avete accumulato diversidie volete dargli una nuova vita? Ecco qualche idea davvero molto originale, per poterli riutilizzare. Cuore: idea regalo e decorativa Se volete stupire la vostra anima gemella o decorare un angolo della vostra casa in modo romantico potete creare un cuore fatto completamente con idi. Fonte immagine Porta saponetta Davvero semplice da realizzare ed è utile e creativo. Fonte immagine Porta foto Dopo aver tagliato a metà deidipotete creare dei piccoli porta foto da fissare direttamente ad una parete. Semplici da realizzare e di grande effetto. Fonte immagine Lavagnetta Perfetta per appendere i biglietti da vista ma anche le foto, questa lavagnetta è stata creata con deidi ...

