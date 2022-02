Guerra Ucraina Russia, l’Italia rischia un nuovo aumento dei prezzi: i prodotti più a rischio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Guerra Ucraina Russia, le tensioni tra le due Nazioni potrebbero causare nuovi rincari, secondo quanto segnalato dalle associazioni di categoria. L’invasione russa dell’Ucraina, infatti, potrebbe avere forti ripercussioni sul mercato delle materie prime agricole e del grano, provocando l’aumento dei prezzi dei cereali in contesto internazionale. Anche l’Italia rischia di doversi destreggiare con un nuovo aumento dei prezzi: quali sono i prodotti più a rischio? L’instabilità dei rapporti tra Russia e Ucraina sta facendo lievitare le quotazioni internazionali di grano e mais che hanno subito un aumento del 4,5% e del 5% ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022), le tensioni tra le due Nazioni potrebbero causare nuovi rincari, secondo quanto segnalato dalle associazioni di categoria. L’invasione russa dell’, infatti, potrebbe avere forti ripercussioni sul mercato delle materie prime agricole e del grano, provocando l’deidei cereali in contesto internazionale. Anchedi doversi destreggiare con undei: quali sono ipiù a? L’instabilità dei rapporti trasta facendo lievitare le quotazioni internazionali di grano e mais che hanno subito undel 4,5% e del 5% ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia ha già iniziato una guerra 'ibrida' fatta di pressione economica, cyberattacchi e dei falsi allarmi bomba… - lauraboldrini : Sostengo l’iniziativa: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte l… - lauraboldrini : Finora vani i ripetuti appelli alla de-escalation della tensione tra #Russia e #Ucraina. I mediatori non demordan… - marinalpntrey : RT @fgc_nazionale: Nessuna base, nessun soldato dall'Italia per la guerra imperialista in Ucraina. Qui la dichiarazione completa del FGC: h… - RedattoreSocial : #Ucraina, crescono ansia e costi per i piccoli pazienti oncologici e le famiglie. All'impatto di pandemia e costi… -