Gravina: “Playoff? Al lavoro per rinviare giornata del 20 marzo e agevolare Nazionale” (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Italia giocherà i Play off di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar e la Figc prova ad agevolare il lavoro del Ct Roberto Mancini. La Federcalcio è al lavoro per cercare di spostare il turno di campionato del 20 marzo, per dare modo di preparare meglio gli spareggi mondiali. Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio1, sottolineando che una mancata qualificazione al Mondiale “sicuramente sarebbe un’altra brutta pagina per quello che rappresenta il nostro calcio. A me dispiace perché si confondono le dinamiche politiche di questi giorni con la qualificazione della Nazionale. Noi dobbiamo qualificarci, abbiamo le condizioni per poterlo fare anche se ci siamo complicati la vita da soli sbagliando due rigori ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Italia giocherà i Play off di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar e la Figc prova adildel Ct Roberto Mancini. La Federcalcio è alper cercare di spostare il turno di campionato del 20, per dare modo di preparare meglio gli spareggi mondiali. Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabrieleai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio1, sottolineando che una mancata qualificazione al Mondiale “sicuramente sarebbe un’altra brutta pagina per quello che rappresenta il nostro calcio. A me dispiace perché si confondono le dinamiche politiche di questi giorni con la qualificazione della. Noi dobbiamo qualificarci, abbiamo le condizioni per poterlo fare anche se ci siamo complicati la vita da soli sbagliando due rigori ...

Advertising

sportface2016 : Gabriele #Gravina: 'Stiamo lavorando per per rinviare la giornata di campionato del 20 marzo e agevolare la… - spallemymis : @tutticonvocati @AndreaDiCaro1 Ma quanto è disagiata questa affermazione? E questi che la riportano pure come se fo… - GiOMarzu : @mirkonicolino Eh Mirko... qua a fasi alterne ,invece, come la corrente parlano addirittura di PlayOff ... per Seri… - alexxxxxandro : @Nazareno1981 @Alex_Cavasinni @capuanogio Qui è quando Gravina parlava di playoff, la Juventus ha vinto ancora due… - sensocritico2 : @Salvo1296_ @capuanogio Gravina disse cinque o sei anni fa che stava parlando di playoff con Lotito e De Laurentiis… -