Gravina | «Chiesto il rinvio della giornata del 20 marzo»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Le parole di Gravina a Radio Rai 1 nel programma Radio Anch'io Sport per il possibile rinvio della giornata del 20 marzo. «Noi lo abbiamo chiesto e speriamo che la stessa Lega possa concedere qualche giorno in più per preparare i playoff. Il calendario è intasato, vedremo».

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le parole dia Radio Rai 1 nel programma Radio Anch'io Sport per il possibile rinvio della giornata del 20 marzo Le parole dia Radio Rai 1 nel programma Radio Anch'io Sport per parlare della richiesta di rinvio della giornata del 20 marzo: RINVIO 20 MARZO ...'Noi abbiamoil rinvio e ci auguriamo che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più'. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele , a 'Radio anch'io sport' riguardo ai playoff del 24 ...«Noi abbiamo chiesto il rinvio e ci auguriamo che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più». Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, a «Radio anch’io sport» riguardo ...«Noi abbiamo chiesto il rinvio e ci auguriamo che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più». Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, a «Radio anch’io sport» riguardo ...