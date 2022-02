Gravina chiede lo stop della Serie A per gli spareggi mondiali: ma il calendario è pieno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il calcio italiano è in crisi, e in più occasioni il Sistema ha provato ad aprire un canale di comunicazione col Governo, per ricevere aiuti. 'Non parlo di ristori, ma chiediamo la salvaguardia di ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il calcio italiano è in crisi, e in più occasioni il Sistema ha provato ad aprire un canale di comunicazione col Governo, per ricevere aiuti. 'Non parlo di ristori, ma chiediamo la salvaguardia di ...

Advertising

LeBombeDiVlad : ?? #SerieA, il presidente della @FIGC #Gravina chiede spazio per la #Nazionale di #Mancini 'Abbiamo chiesto alla… - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Serie A chiede alla Figc un nuovo rinvio per lo statuto: Il vice presidente della Lega Seri… - ansacalciosport : Lega serie A chiede rinvio termini a Figc per adeguare statuto. Vice presidente Percassi scrive a Gravina, scadenza… - ParliamoDiNews : Calcio: Percassi scrive a Gravina, Lega A chiede rinvio termini a Figc per adeguare statuto – Libero Quotidiano… - LazioNews_24 : La richiesta di #Percassi -