Gravina: “Abbiamo chiesto lo stop della Serie A per il 20 marzo. Tetto ingaggi e nuove regole, vi spiego tutto” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gabriele Gravina, presidente della Figc, annuncia lo stop di una giornata di Serie A il 20 marzo e altre novità sulle quali si sta lavorando. Gabriele Gravina ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Il presidente della Figc ha parlato di diversi temi. Ecco le sue parole. Un calcio pronto a cambiare regole e parametri. Pensiamo di inserire l’indice di liquidità come criterio di ammissione per i campionati, sarà una prima volta assoluta per la Serie A. Questo indice partirà da un certo parametro (0,7) per poi continuare a crescere nei prossimi anni. Metteremo così sotto controllo il rapporto fra ricavi e costi del lavoro. Cosa serve per modernizzare il calcio attuale? Il calcio è una grande impresa che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gabriele, presidenteFigc, annuncia lodi una giornata diA il 20e altre novità sulle quali si sta lavorando. Gabrieleha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Il presidenteFigc ha parlato di diversi temi. Ecco le sue parole. Un calcio pronto a cambiaree parametri. Pensiamo di inserire l’indice di liquidità come criterio di ammissione per i campionati, sarà una prima volta assoluta per laA. Questo indice partirà da un certo parametro (0,7) per poi continuare a crescere nei prossimi anni. Metteremo così sotto controllo il rapporto fra ricavi e costi del lavoro. Cosa serve per modernizzare il calcio attuale? Il calcio è una grande impresa che ...

