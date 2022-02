Grande Fratello Vip | San Valentino drammatico per Manila Nazzaro? Ecco cosa potrebbe accadere stasera

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 14 febbraio 2022)Vip: nella serata do oggi, San, ci sarà una nuova puntata del reality. Protagonista dovrebbe essere: vediamo perché.Vip:sta succedendo esuccederà a? Continua il percorso dell’ex “Miss Italia” al “Vip“. Si è dimostrata una donna forte, ma proprio per questo ha cominciato ad avere dei problemi. In particolare per la sua presa di posizione nella “disputa” tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Persino il compagno, l’ex calciatore e commentatore calcistico Lorenzo Amoruso, con cuiha partecipato a “Temptation Island” 2020 sognava i fiori d’arancio, ...