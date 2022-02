Grande Fratello Vip, bomba su Soleil Sorge: ''Trattativa per farle incontrare l’ex'' (Di martedì 15 febbraio 2022) Sembra che Luca Onestini sia stato ad un passo dall’ingresso al Grande Fratello Vip per un confronto con Soleil. Leggi su comingsoon (Di martedì 15 febbraio 2022) Sembra che Luca Onestini sia stato ad un passo dall’ingresso alVip per un confronto con

Advertising

AndreaGalastro : la pazienza di questi poveri martiri che convivono da 5 mesi in casa con la signora ricciarelli, tra le peggiori co… - corraduck : @alfosignorini Il peggiore conduttore del Grande Fratello Vip Fazioso arrogante !! Spero che non sarà più presente in questa trasmissione !! - barbara_fedeli : Da stasera esiste Santa Katia ma dai ridicola a 76 anni al grande fratello che gli mancava pochi mesi di contributi… - gringoserra78 : Che gente!! Una vita che guardano il grande fratello è ancora non hanno capito che ognuno per la fama pensa a sé st… - alle60356023 : RT @SophieAle7: Sophie l’unica lucida, difende le amiche anche se sperano merda addosso, ha una pazienza infinita, fa divertire la casa. De… -