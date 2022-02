Gran Prix Italia | sci femminile internazionale a Roccaraso | ecco le atlete campane

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Sulla pista Lupo disono in programma domani, martedì 15, e mercoledì 16 due slalom giganti femminili del, validi per il Trofeo Marinella. organizzati dagli sci club del comitato campano FISI, 3punto3, Napoli e Sai. Il circuito torna sulle nevi abruzzesi per il secondo anno consecutivo; in pista 111ne appartenenti alle squadre nazionali B e C, a gruppi sportivi e a molti comitati regionali della penisola, arricchito dalla partecipazione di 6straniere, provenienti da Spagna e Giappone. Le rappresentanti della squadra del comitato regionale campano sono 7 tra cui Michele Valentini, vincitrice di categoria lo scorso anno della tappa abruzzese e quest’anno 23.ma nella classifica assoluta giovani ad oggi, Giulia Claar ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: Sci: Gran Prix Italia, due gare internazionali femminile a Roccaraso - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: Gran Prix Italia, due gare internazionali femminile a Roccaraso - InterMagazine2 : Sci: Gran Prix Italia, due gare internazionali femminile a Roccaraso - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: Gran Prix Italia, due gare internazionali femminile a Roccaraso - apetrazzuolo : Sci: Gran Prix Italia, due gare internazionali femminile a Roccaraso -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Prix

ExPartibus

Volendo sintetizzare al massimo con una definizione, ilItalia è di fatto la ex Coppa Italia di sci. La posta in palio è molto alta: chi vince la classifica del circuito rientra nei ranghi ...Sulla pista Lupo di Roccaraso sono in programma martedì 15 e mercoledì 16 due slalom giganti femminili delItalia , organizzato dagli sci club 3punto3 , Napoli e SAI , validi per il Trofeo Marinell a. Il circuito torna sulle nevi abruzzesi per il secondo anno consecutivo, con pista 111 atlete ...Sulla pista Lupo di Roccaraso sono in programma domani, martedì 15, e mercoledì 16 due slalom giganti femminili del Gran Prix Italia, validi per il Trofeo Marinella. organizzati dagli sci club del ...Sulla pista Lupo di Roccaraso sono in programma domani, martedì 15, e mercoledì 16 due slalom giganti femminili del Gran Prix Italia, validi per il Trofeo Marinella. organizzati dagli sci club del ...