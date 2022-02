Governo: Draghi vede vicepremier Qatar, punto su energia, Libia e Afghanistan (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Chigi il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Sceicco Mohammed Al Thani, a margine della Prima Sessione del Dialogo Strategico tra i due Paesi. "Lo scambio di vedute si è concentrato sull'eccellente partenariato bilaterale nella prospettiva di un suo ulteriore rafforzamento, sulla collaborazione energetica e sui principali dossier regionali, con particolare riguardo alla situazione in Afghanistan e in Libia". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Chigi il vice primo ministro e ministro degli Esteri del, Sceicco Mohammed Al Thani, a margine della Prima Sessione del Dialogo Strategico tra i due Paesi. "Lo scambio di vedute si è concentrato sull'eccellente partenariato bilaterale nella prospettiva di un suo ulteriore rafforzamento, sulla collaborazione energetica e sui principali dossier regionali, con particolare riguardo alla situazione ine in". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

