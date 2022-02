Gori: “Giusto aumentare le indennità agli amministratori, Bergamo lo farà in 3 anni” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bergamo. Mentre monta la polemica a seguito del blitz di sindaco e assessori del comune di centrodestra di Sesto San Giovanni per essersi aumentati il compenso in una volta sola, attingendo alle casse del comune, la posizione delle realtà bergamasche sembra essere completamente diversa. O meglio, in linea con le indicazioni volute dal presidente del Consiglio Mario Draghi, quelle cioè di riparametrare gli emolumenti degli amministratori locali rapportandoli a quelli dei presidenti di Regione ma di farlo in tre anni, scaglionati. Gli aumenti li ha infatti finanziati il governo stesso, ma dividendoli in tre fasi: una prima parte nelle buste paga del 2022 (il 45% dell’aumento totale), una seconda nel 2023 (un altro 23%) e l’ultima, il restante 32%, nel 2024, fino ad arrivare ad un massimo di +55% rispetto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 14 febbraio 2022). Mentre monta la polemica a seguito del blitz di sindaco e assessori del comune di centrodestra di Sesto San Giovper essersi aumentati il compenso in una volta sola, attingendo alle casse del comune, la posizione delle realtà bergamasche sembra essere completamente diversa. O meglio, in linea con le indicazioni volute dal presidente del Consiglio Mario Draghi, quelle cioè di riparametrare gli emolumenti deglilocali rapportandoli a quelli dei presidenti di Regione ma di farlo in tre, sconati. Gli aumenti li ha infatti finanziati il governo stesso, ma dividendoli in tre fasi: una prima parte nelle buste paga del 2022 (il 45% dell’aumento totale), una seconda nel 2023 (un altro 23%) e l’ultima, il restante 32%, nel 2024, fino ad arrivare ad un massimo di +55% rispetto ...

