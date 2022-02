Gol di Malinovskyi era da annullare? Juventus furiosa

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Atalanta-è terminata uno a uno con i bianconeri a protestare in occasione del vantaggio della Dea. Vediamo perché. Un gol meraviglioso die un colpo di testa di Danilo nel finale di gara; questo il riassunto di Atalanta-tra rammarico, occasioni sprecate e la sensazione di un testa a testa per un posto Champions fino all’ultima giornata. Getty ImagesNella serata di ieri si è giocata Atalanta-; partita fondamentale per i destini di entrambe le squadre con i bianconeri alla ricerca di una vittoria in modo da sfruttare il pareggio dell’Inter, uno a uno a Napoli, e mantenere il passo del Milan. Alice Campello, stacco coscia pazzesco: lo scatto bollente di lady Morata I ragazzi di Allegri hanno sprecato tante occasioni, specie nel primo tempo dove Dybala e Vlahovic hanno avuto ...

juventusfc : FT | Fino alla fine, non molliamo mai. Il colpo di testa di @2DaniLuiz pareggia il gran gol di Malinovskyi. A Ber… - SerieA : Pareggio a Bergamo tra @Atalanta_BC e @juventusfc ? Al gol di #Malinovskyi risponde #Danilo! ? #AtalantaJuve… - SkySport : ATALANTA-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ? #Malinovskyi (76’) ? #Danilo (90+2’) ? SERIE A – 25^ GIORNATA ??… - CalcioNews24 : #AtalantaJuve il gol di #Danilo per la corsa #Champions?? - PaoloBMb70 : RT @SkySport: ATALANTA-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ? #Malinovskyi (76’) ? #Danilo (90+2’) ? SERIE A – 25^ GIORNATA ?? -

Non si vede l'effetto Vlahovic: l'Atalanta mette alle corde la Signora e segna con. Ilal 92' del brasiliano cambia tuttoLa Juventus allunga a 10 la striscia di gare utili in campionato, ma a Bergamo si salva solo al 92' grazie a un colpo di testa di Danilo che replica aldial 32' della ripresa. I bianconeri hanno disputato una buona partita, difettando però in fase realizzativa. Prima gara a secco per Dusan Vlahovic e forse addio definitivo ai sogni ...Non si vede l’effetto Vlahovic: l’Atalanta mette alle corde la Signora e segna con Malinovskyi. Il gol al 92’ del brasiliano cambia tutto Dusan Vlahovic, 22 anni, non è riuscito ad andare a segno per ...Abbiamo avuto tante occasioni e sbagliato tanti gol. Nel primo tempo abbiamo rischiato solo tre minuti, mentre nella ripresa abbiamo fatto bene anche se Malinovskyi è stato bravo. Ci abbiamo creduto ...