Gli Young Bucks trollano o sono seri? La theme song di Shane McMahon nel nuovo BTE (Di lunedì 14 febbraio 2022) Se c’è una cosa che gli Young Bucks hanno sempre saputo fare bene è trollare i fan. In alcuni casi però il loro trollare è stato uno spoiler di cose che sarebbero accadute. E così prendendo spunto dall’uscita di Shane McMahon dalla WWE e dalle parole di Tony Khan che ha detto in una intervista che “mai dire mai” su un suo approdo in AEW, i fratelli Jackson hanno voluto giocarci su. La storia pubblicato su Twitter New #BTE tomorrow at 12pm ET.Click to subscribe! pic.twitter.com/pzmiOA6G8h— Brandon Cutler (@BranCutler) February 14, 2022 Leggi su zonawrestling (Di lunedì 14 febbraio 2022) Se c’è una cosa che glihanno sempre saputo fare bene è trollare i fan. In alcuni casi però il loro trollare è stato uno spoiler di cose che sarebbero accadute. E così prendendo spunto dall’uscita didalla WWE e dalle parole di Tony Khan che ha detto in una intervista che “mai dire mai” su un suo approdo in AEW, i fratelli Jackson hanno voluto giocarci su. La storia pubblicato su Twitter New #BTE tomorrow at 12pm ET.Click to subscribe! pic.twitter.com/pzmiOA6G8h— Brandon Cutler (@BranCutler) February 14, 2022

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Gli Young Bucks trollano o sono seri? La theme song di Shane McMahon nel nuovo BTE - - tpwkcecilia : @ICARVSMATH qui dice entro le 18… forse ha gli sconti con la tariffa young, l’hai messa? - MaxxGhe : 14/02/1970. Gli WHO suonano per 2.000 fan alla Leeds University in Inghilterra per quello che diventerà l'album 'Li… - gl0ssgoogie : comunque che schifo taehyung che segue programmi radiofonici dove può richiedere di mandare canzoni romantiche fir… - giggiodelprete : @Iux2410 Con Montana e Young sono stati gli anni che nei quali mi sono appassionato all nfl ma non solo loro eh -