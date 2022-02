Gli passano una maglia da autografare, ma è quella di Hysaj: imperdibile la risposta di Mertens (VIDEO) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo l’allenamento odierno, Dries Mertens si è fermato a fare fotografie e autografi di rito con i tifosi. Tutto bene fin quando il belga non si è reso protagonista di un piccolo siparietto con un fan che gli ha porto una maglietta da autografare con nome e numero di Elseid Hysaj.Mertens, una volta notata la grafica, si è girato con un’espressione un po’ sconcertata verso il ragazzo e, ridendo, ha detto: “Hysaj? Ma non stai bene?“. ECCO IL VIDEO: “Hysaj? Ma non stai bene?” Ahhahahahahah, aiuto. pic.twitter.com/WbyY3YdqpD— Jo® (@jo19N26) February 14, 2022 Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo l’allenamento odierno, Driessi è fermato a fare fotografie e autografi di rito con i tifosi. Tutto bene fin quando il belga non si è reso protagonista di un piccolo siparietto con un fan che gli ha porto una maglietta dacon nome e numero di Elseid, una volta notata la grafica, si è girato con un’espressione un po’ sconcertata verso il ragazzo e, ridendo, ha detto: “? Ma non stai bene?“. ECCO IL: “? Ma non stai bene?” Ahhahahahahah, aiuto. pic.twitter.com/WbyY3YdqpD— Jo® (@jo19N26) February 14, 2022

