Giorgia Palmas | dedica al suo Magnini | “Oggi e sempre | buon San Valentino!”

Pesaro, 14 febbraio 2022 - Nel giorno di San Valentino l'ex campione di nuoto Filippo Magnini ringrazia la compagna: "Grazie all'amore di Giorgia Palmas sono riuscito a superare la sentenza che mi condannava a quattro anni di squalifica per doping, il momento più brutto della mia vita", dice con tono ... Dialogando con Barbara Petrillo sulla sua carriera e toccando l'argomento doping, Magnini ha menzionato il rapporto che lo lega a Giorgia Palmas come fondamentale per il superamento di determinati ...