Giorgi-Kvitova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta 500 Dubai 2022 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Camila Giorgi sfiderà Petra Kvitova al primo turno del Wta 500 di Dubai 2022, denominato ‘Dubai Duty Free Tennis Championships’ dagli organizzatori. La maceratese, dopo una prestazione altalenante a San Pietroburgo contro Ekaterina Alexandrova, proverà a riscattare un inizio di stagione non del tutto convincente sul cemento qatariota; stesse ambizioni per quanto concerne l’esperta ceca avversaria dell’azzurra, non esattamente ai suoi livelli ai nastri di partenza della stagione in corso. Giorgi potrà contare sulla velocità di palla che caratterizza il suo tennis propositivo, sebbene dovrà, prima che aggredire con vigoria, tentare di neutralizzare il servizio e il gioco mancino della temibile opponente. Un confronto certamente stimolante per entrambe le atlete, che promette emozioni: ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Camilasfiderà Petraal primo turno del Wta 500 di, denominato ‘Duty Free Tennis Championships’ dagli organizzatori. La maceratese, dopo una prestazione altalenante a San Pietroburgo contro Ekaterina Alexandrova, proverà a riscattare un inizio di stagione non del tutto convincente sul cemento qatariota; stesse ambizioni per quanto concerne l’esperta ceca avversaria dell’azzurra, non esattamente ai suoi livelli ai nastri di partenza della stagione in corso.potrà contare sulla velocità di palla che caratterizza il suo tennis propositivo, sebbene dovrà, prima che aggredire con vigoria, tentare di neutralizzare il servizio e il gioco mancino della temibile opponente. Un confronto certamente stimolante per entrambe le atlete, che promette emozioni: ...

