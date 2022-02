Gigi Bici | cani si fermarono davanti a villa Barbara Pasetti

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Pochi giorni dopo la scomparsa di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come, imolecolari utilizzati per le sue ricerche sialladi...

Advertising

ClarabellaBest : RT @ore14rai2: ?? Il giallo di Gigi Bici sembra essere vicino a una soluzione, ora gli inquirenti si concentrano sulle telefonate di Barbara… - RaiDue : RT @ore14rai2: ?? Il giallo di Gigi Bici sembra essere vicino a una soluzione, ora gli inquirenti si concentrano sulle telefonate di Barbara… - ore14rai2 : ?? Il giallo di Gigi Bici sembra essere vicino a una soluzione, ora gli inquirenti si concentrano sulle telefonate d… - LucillaMasucci : RT @vitaindiretta: Parla Victoria, la compagnia di Gigi Bici: 'Barbara lo odiava' @LucillaMasucci #LaVitaInDiretta - vitaindiretta : Parla Victoria, la compagnia di Gigi Bici: 'Barbara lo odiava' @LucillaMasucci #LaVitaInDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Bici

Pochi giorni dopo la scomparsa di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come, i cani molecolari utilizzati per le sue ricerche si fermarono davanti alla villa di Barbara Pasetti, come se avessero percepito la presenza dell'uomo nei pressi della casa. E' l'ultima ..., BRUZZONE "PASETTI? PROTEGGE QUALCUNO"/ Inviò foto del cadavere a ex marito E Annalisa Guarnieri? Lei 'avrebbe giocato un ruolo nel reperire due machete , ma ne avrebbe a sua volta ...(ANSA) - PAVIA, 14 FEB - Pochi giorni dopo la scomparsa di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici, i cani molecolari utilizzati per le sue ricerche si fermarono davanti ...possa avere avuto accesso alla rubrica del telefonino di Gigi Bici, scomparso l’8 novembre e ritrovato morto, con un colpo di pistola alla tempia, il 20 dicembre a Calignano, davanti al cancello ...