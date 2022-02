Gianni Morandi riscopre la vera felicità dopo il dramma alla mano: “Sei sempre la mia…” – FOTO (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il celebre cantante e attore Gianni Morandi ritrova il sorriso in questa giornata davvero speciale per lui. Gianni Morandi è un celebre cantante, attore e conduttore televisivo considerato una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il celebre cantante e attoreritrova il sorriso in questa giornata davvero speciale per lui.è un celebre cantante, attore e conduttore televisivo considerato una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

chetempochefa : 'Io son stato veramente fortunato, perchè la gente non mi ha mai abbandonato.' TORNA PRESTO GIANNI! ?? @morandi_g… - FranAltomare : Il momento in cui Amadeus dice a Gianni Morandi: “puoi fare il coconduttore”. ?? #Sanremo2022 #Ferilli - lorenzojova : Gianni Morandi - Apri tutte le porte (Official Video - Sanremo 2022) - larryis42074386 : RT @legnoemalibu: Anna sta a Gianni Morandi come Daniele Zenzola sta a Mattia Zenzola #spazioubombon - mattiaseiunicoo : Daniele sta a Mattia come Anna a Gianni Morandi @danielezenzola @MattiaZenzola #spazioubombon -