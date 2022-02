GFVIP: SIGNORINI CELEBRA SAN VALENTINO TRA SORPRESE E IL TRIANGOLO DELIA, ALEX E SOLEIL (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stasera, lunedì 14 febbraio, in prima serata su Canale 5 quarantunesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso SIGNORINI. Ecco le anticipazioni. ALEX Belli varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa dove ad attenderlo, oltre a tutti gli altri ex compagni d’avventura, ci sono sia DELIA Duran sia SOLEIL Sorge. Quale accoglienza gli riserveranno gli inquilini del loft di Cinecittà? Riuscirà a riconquistare la sua DELIA o capirà definitivamente di essere innamorato di SOLEIL? E a proposito di amore… Nel giorno della festa degli innamorati, gli ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro – che hanno visto il loro amore nascere proprio nella Casa – saranno ospiti di “Gf Vip”. Non solo, tante altre romantiche ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stasera, lunedì 14 febbraio, in prima serata su Canale 5 quarantunesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso. Ecco le anticipazioni.Belli varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa dove ad attenderlo, oltre a tutti gli altri ex compagni d’avventura, ci sono siaDuran siaSorge. Quale accoglienza gli riserveranno gli inquilini del loft di Cinecittà? Riuscirà a riconquistare la suao capirà definitivamente di essere innamorato di? E a proposito di amore… Nel giorno della festa degli innamorati, gli ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro – che hanno visto il loro amore nascere proprio nella Casa – saranno ospiti di “Gf Vip”. Non solo, tante altre romantiche ...

Advertising

bubinoblog : GFVIP: SIGNORINI CELEBRA SAN VALENTINO TRA SORPRESE E IL TRIANGOLO DELIA, ALEX E SOLEIL - rossettobagnato : #GFVip2021 #gfvip6 #circovip #signorini #fuorisoleil #FUORIKATIA #GFvip #GFVIPParty #mediaset onestà non è il suo f… - supermalaxx : ???????? beh allora questa sera pretendo il momento Signorini Galimberti #gfvip - ziaava : TOTALE! In 5 mesi di dirette se non fosse per Signorini che ha sbandierato la situazione tragicomica della famiglia… - fiopis : @soleilsorge__ Non è colpa di Parpiglia ma di chi glielo permette e cioè produttori , autori, Signorini. E anche di… -