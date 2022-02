GFVip: Miriana Trevisan e Manila Nazzaro beccate a parlare in codice (Di lunedì 14 febbraio 2022) Miriana Trevisan e Manila Nazzaro sono due delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6. Nella giornata di domenica 13 febbraio, le due “vippone” sono state pizzicate da Jessica Selassié mentre parlavano in codice nella stanza arancione. L’episodio incriminato Manila da quando ha preso le distanze da Soleil Sorge, è sempre più vicina all’amica Miriana. Nel pomeriggio di domenica 13 febbraio, le due concorrenti si sono isolate dal gruppo momentaneamente e sono andate nella stanza arancione. Stando a quanto riportato dai video presenti sul web, le due concorrenti avrebbero cominciato a parlare in codice. Tenendo l’anta aperta dell’armadio, l’ex Ragazza di Non è la Rai avrebbe scritto una lettera. Mentre le due “vippone” erano intente a ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022)sono due delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6. Nella giornata di domenica 13 febbraio, le due “vippone” sono state pizzicate da Jessica Selassié mentre parlavano innella stanza arancione. L’episodio incriminatoda quando ha preso le distanze da Soleil Sorge, è sempre più vicina all’amica. Nel pomeriggio di domenica 13 febbraio, le due concorrenti si sono isolate dal gruppo momentaneamente e sono andate nella stanza arancione. Stando a quanto riportato dai video presenti sul web, le due concorrenti avrebbero cominciato ain. Tenendo l’anta aperta dell’armadio, l’ex Ragazza di Non è la Rai avrebbe scritto una lettera. Mentre le due “vippone” erano intente a ...

