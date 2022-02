GF Vip | trapela il veto sulle vaccinazioni anti Covid | cosa accade tra vaccinati e non

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Mentre la campagna vaccinale in corso in Italia continua ad essere motivo di discussione per l’opinione pubblica, anche nella Casa del Gfvip non mancano le19. O almeno questo è quantodal gioco dei vip, dove c’è tra gli inquilini della Casa anche chi ha ricevuto la nuova dose del vaccinovirus. Tra questi, Manila Nazzaro lamenta un certo malessere in reazione alla vaccinazione e Katia Ricciarelli rende noto ildisposto da Mediaset in materia di vaccini. GF Vip, Soleil Sorge nella bufera: “Ha mentito spudoratamente” In un intervento pubblico, un noto volto tv sferra delle dure accuse alla papabile finalista del reality dei vip: i dettagli ...