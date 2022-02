GF Vip | Delia Duran contraddice Antonio | “Non è detto che mi riconquista”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip, i riflettori continuano a puntare in direzione di Alex Belli,e Soleil Sorge. La modella venezuelana, protagonista del chiacchieratissimo triangolo amoroso, negli ultimi tempi, si è avvicinata molto adMedugno. Il ragazzo, però, ha preferito prendere le distanze. Inoltre, nella giornata di oggi, i due si sono confrontati su un argomento molto spinoso: le relazioni sentimentali.ha addirittura consigliato adi riflettere sul suo rapporto con Alex e di prendere in considerazione la possibilità di tornare insieme a lui. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,Medugno ripensa alle sue ex ragazze La vicinanza tra...

Duran senza freni con Antonio Medugno Al Grande Fratellosi torna a parlare di amore libero, uno degli argomenti principali di questa edizione. La coppia formata da Alex Belli eDuran ...Adoratamente con Stile, GF/ Marchesa d'Aragona: "e Barù? Scaricabarile..." Non è stata assolutamente una buona idea prolungare per altri tre mesi il Reality.. Non c'è stato un "ricambio" ...La dedica di Alex Belli per Delia Duran. Come tutti, ormai, sanno, questa sera Alex Belli varcherà nuovamente la soglia della porta rossa e tornerà nella casa del GF Vip. La moglie di Alex Belli ha ...Ieri, durante un chiarimento con Nathaly Caldonazzo, Soleil le ha rivelato come si sarebbe comportata se, a dicembre, Alex avesse scelto lei al posto di Delia. Ricordiamo infatti che poco prima delle ...