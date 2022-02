GF Vip, brutto incidente nella Casa: intervento d’urgenza del medico. San Valentino di Sangue (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno festeggiato San Valentino nella Casa del GF Vip. I due concorrenti della sesta edizione del reality hanno fatto una cena romantica, ma qualcosa è andato storto. Infatti, Alessandro si è tagliato un dito mentre stava mettendo sul tavolo un oggetto di vetro. Il contenitore si è rotto e Basciano ha notato che il pollice ha iniziato a sanguinare. A quel punto, la fidanzata si è accorta della situazione e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato medicato. GF Vip, San Valentino di Sangue Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fanno sul serio. Infatti, i due protagonisti del Grande Fratello Vip hanno fatto una cena romantica da soli, per festeggiare la festa degli innamorati. Il piccolo tavolo per la coppia nata nella sesta edizione ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno festeggiato Sandel GF Vip. I due concorrenti della sesta edizione del reality hanno fatto una cena romantica, ma qualcosa è andato storto. Infatti, Alessandro si è tagliato un dito mentre stava mettendo sul tavolo un oggetto di vetro. Il contenitore si è rotto e Basciano ha notato che il pollice ha iniziato a sanguinare. A quel punto, la fidanzata si è accorta della situazione e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato medicato. GF Vip, SandiAlessandro Basciano e Sophie Codegoni fanno sul serio. Infatti, i due protagonisti del Grande Fratello Vip hanno fatto una cena romantica da soli, per festeggiare la festa degli innamorati. Il piccolo tavolo per la coppia natasesta edizione ...

