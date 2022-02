GF Vip | Basciano sorprende Sophie per San Valentino | ecco la lettera romantica per lei

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel giorno di San, l'amore e il romanticismo nella casa del Grande Fratello Vip non potevano certo mancare. E per AlessandroCodegoni è stato un giorno...

Advertising

VelvetMagIta : #GFVip 6, incidente per Alessandro Basciano durante la cena con Sophie: come sta il gieffino #gfvip6 #VelvetMag… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Basciano scrive una lettera a Sophie: “Ti amo” (VIDEO) - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, Basciano scrive una lettera a Sophie: “Ti amo” (VIDEO) #GFVip6 #GFVip #basciagoni #jessvip… - basciagonistan : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Alessandro Basciano scrive una romantica lettera a Sophie Codegoni: “Mi stai facendo ricredere nell’amore e…” L’im… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano scrive una romantica lettera a Sophie Codegoni: “Mi stai facendo ricredere nell’amore… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Basciano

...vicina ad Alessandroè andato ad urlare fuori dalla casa contro Jessica e Lulù mettendo Alessandro e Sophie Codegoni in guardia dalle principesse. Ballo hot tra Jessica e Barù al GF/ Ma ...GF, Alessandrosi ferisce alla mano mentre si dichiara a Sophie Tutto è partito dall'intenzione del modello di stupire Sophie, regalandole un San Valentino speciale. Confrontandosi ...Nel giorno di San Valentino, l'amore e il romanticismo nella casa del Grande Fratello Vip non potevano certo mancare. E per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stato un giorno davvero speciale. La ...Al termine della consueta puntata del daytime del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini, in vista della puntata di questa sera, ha svelato alcune anticipazioni, annunciando anche che: ...