(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel giorno di San, l'amore e il romanticismo nella casa del Grande Fratello Vip non potevano certo mancare. E per AlessandroCodegoni è stato un giorno...

Advertising

redazionerumors : Gf Vip, la lettera d’amore di Alessandro Basciano sorprende Sophie Codegoni #gfvip6 #alessandrobasciano #sophale… - ElisaDiGiacomo : Basciano scrive una lettera a Sophie: “Ti amo” (VIDEO) - VelvetMagIta : #GFVip 6, incidente per Alessandro Basciano durante la cena con Sophie: come sta il gieffino #gfvip6 #VelvetMag… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Basciano scrive una lettera a Sophie: “Ti amo” (VIDEO) - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, Basciano scrive una lettera a Sophie: “Ti amo” (VIDEO) #GFVip6 #GFVip #basciagoni #jessvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Basciano

...la diretta Alfonso Signorini e gli altri opinionisti del Gfpretenderanno delle scuse ufficiali su un problema così sentito, delicato e attuale come i disturbi alimentari. Quanto a, che ...Adriana Lavecchia) Alessandro/ Minimizza i problemi di Medugno e scatena l'ira del web: "Zitto" Grande Fratello2021: anticipazioni e diretta quarantunesima puntata Sta per iniziare una ...Leggi anche > GF Vip, Basciano sorprende Sophie per San Valentino: ecco la lettera romantica per lei Già nei giorni passati, Delia si era avvicinata molto al bell'Antonio tanto da arrivare a ...(Agg. Adriana Lavecchia) Romantica sorpresa di San Valentino al GF Vip? Alessandro Basciano starebbe pensando di stupire la sua compagna, conosciuta proprio all’interno della Casa, nel giorno dedicato ...