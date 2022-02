GF Vip, Alex Belli sarebbe furioso con Delia Duran: il motivo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella puntata di Mattino 5 in onda stamattina, Federica Panicucci ha ospitato alcuni giornalisti di gossip e uno di loro ha rivelato di aver raggiunto persone molto vicine ad Alex Belli che gli hanno rivelato qualcosa di inaspettato. Nonostante il suo professare ufficialmente un “amore libero”, Alex Belli non avrebbe gradito affatto l’avvicinamento e l’interesse mostrato dalla compagna Delia Duran nei confronti di Antonio Medugno. Anzi, sarebbe molto arrabbiato e desideroso di vendicarsi. Lo farà con Soleil Sorge? Staremo a vedere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, stasera ospite speciale una coppia nata nella Casa tre anni fa Per celebrare San Valentino, nella diretta del Grande Fratello Vip 6 di stasera ci saranno due ospiti molto speciali ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella puntata di Mattino 5 in onda stamattina, Federica Panicucci ha ospitato alcuni giornalisti di gossip e uno di loro ha rivelato di aver raggiunto persone molto vicine adche gli hanno rivelato qualcosa di inaspettato. Nonostante il suo professare ufficialmente un “amore libero”,non avrebbe gradito affatto l’avvicinamento e l’interesse mostrato dalla compagnanei confronti di Antonio Medugno. Anzi,molto arrabbiato e desideroso di vendicarsi. Lo farà con Soleil Sorge? Staremo a vedere! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, stasera ospite speciale una coppia nata nella Casa tre anni fa Per celebrare San Valentino, nella diretta del Grande Fratello Vip 6 di stasera ci saranno due ospiti molto speciali ...

