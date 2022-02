Germania, Steinmeier rieletto presidente per altri 5 anni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il presidente tedesco Frank - Walter Steinmeier è stato rieletto per un mandato di altri 5 anni al primo scrutinio parlamentare. L'Assemblea federale lo ha confermato alla carica con 1.045 su 1.437 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Iltedesco Frank - Walterè statoper un mandato dial primo scrutinio parlamentare. L'Assemblea federale lo ha confermato alla carica con 1.045 su 1.437 ...

Advertising

Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella ???? per la rielezione del Presidente della Repubblica Federale di Germania Fran… - you_trend : ?? #BREAKING Frank-Walter #Steinmeier è rieletto presidente della #Germania per un secondo mandato. - Agenzia_Italia : Rieletto presidente della Germania lancia un appello al leader della Russia per cercare 'una via per preservare la… - JohnHard3 : RT @Affaritaliani: Germania, Steinmeier rieletto presidente alla prima votazione: secondo mandato - ParliamoDiNews : Germania, Steinmeier rieletto presidente per altri 5 anni – Libero Quotidiano ##CaosCentrodestra ##CovidAddio?… -