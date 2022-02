Gb, ‘Elisabetta la regina italiana’: a Roma presentazione libro di Ilaria Grillini (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – ‘Elisabetta. La regina italiana’. Sarà presentato a Roma, presso Emme Restaurant & Bar (Roma) l’ultimo libro di Ilaria Grillini (edito da Rai Libri). Un’edito spaccato sulla sovrana inglese, nell’anno del suo Giubileo di Platino, ‘una lunga storia d’amore che lega i Windsor al nostro Paese’. L’autrice dialogherà con la giornalista Anna Maria Greco. “Quella dei Windsor e? di certo una tra le famiglie regnanti che nel corso degli anni ha fatto parlare di se? – spiega una nota del prezioso volume – Da quando Edoardo VIII rinuncio? al regno per sposare la bella americana Wallis Simpson, fino ad arrivare ai nostri giorni e a tutti i pettegolezzi che girano intorno al principe Harry e a sua moglie Meghan Markle. Ilaria ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) –. La. Sarà presentato a, presso Emme Restaurant & Bar () l’ultimodi(edito da Rai Libri). Un’edito spaccato sulla sovrana inglese, nell’anno del suo Giubileo di Platino, ‘una lunga storia d’amore che lega i Windsor al nostro Paese’. L’autrice dialogherà con la giornalista Anna Maria Greco. “Quella dei Windsor e? di certo una tra le famiglie regnanti che nel corso degli anni ha fatto parlare di se? – spiega una nota del prezioso volume – Da quando Edoardo VIII rinuncio? al regno per sposare la bella americana Wallis Simpson, fino ad arrivare ai nostri giorni e a tutti i pettegolezzi che girano intorno al principe Harry e a sua moglie Meghan Markle....

Advertising

vogue_italia : La regina Elisabetta e il suo amore per i cani. Ecco molti degli amici a 4 zampe che l'hanno accompagnata da quando… - berlusconi : Desidero far pervenire alla Regina Elisabetta II le mie più vive felicitazioni in occasione del Giubileo di platin… - RaiNews : E' la prima monarca britannica a festeggiare un regno più lungo di quello della regina Vittoria #QueenElizabethII… - CiccioniSe : RT @tempoweb: Anche #Camilla ha il #Covid, il Palazzo trema per la regina #Elisabetta: 'Non ha sintomi'. Il giallo dell'incontro #buckingha… - tempoweb : Anche #Camilla ha il #Covid, il Palazzo trema per la regina #Elisabetta: 'Non ha sintomi'. Il giallo dell'incontro… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Elisabetta regina Il principe Andrea non sarà più chiamato Altezza Reale. E rinuncia ai gradi militari Corriere della Sera