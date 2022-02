Gazidis: “Nuovo stadio necessario per Inter e Milan e per rilancio calcio italiano” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Goal News ? L'amministratore delegato del Milan, parlando a Forbes della costruzione del Nuovo stadio del Milan. «Noi e l'Inter abbiamo lavorato responsabilmente con il Comune e il sindaco di Milano per ottenere l'approvazione del Nuovo stadio. Sapevamo che era necessario che il club lo costruisse. Sappiamo che il lavoro degli ultimi tre anni su questo progetto deve diventare realtà se il club vuole avere il futuro che i tifosi vogliono che abbiano. Direi che la città di Milano vuole che ce l'abbiano i suoi due club. Sarà una svolta per due squadre di calcio, Milan e Inter, per tornare ai vertici del calcio europeo. Sarà, infatti, una trasformazione ... Leggi su goalnews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Goal News ? L'amministratore delegato del, parlando a Forbes della costruzione deldel. «Noi e l'abbiamo lavorato responsabilmente con il Comune e il sindaco dio per ottenere l'approvazione del. Sapevamo che erache il club lo costruisse. Sappiamo che il lavoro degli ultimi tre anni su questo progetto deve diventare realtà se il club vuole avere il futuro che i tifosi vogliono che abbiano. Direi che la città dio vuole che ce l'abbiano i suoi due club. Sarà una svolta per due squadre di, per tornare ai vertici deleuropeo. Sarà, infatti, una trasformazione ...

