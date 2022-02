Fuori dal coro, anticipazioni: tutti gli argomenti di martedì 15 febbraio 2022 (Di lunedì 14 febbraio 2022) martedì 15 febbraio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Fuori dal coro come sempre in prima serata su Rete 4. Il nuovo appuntamento di informazione e di attualità di casa Mediaset sarà ancora una volta ricco di argomenti di grande attualità. Scopriamo dunque quali saranno tutti i temi trattati dal presentatore Mario Giordano nel corso della serata. Fuori dal coro: spazio all'attualità economica e sociale il 15 febbraio 2022 Il nuovo appuntamento di Fuori dal coro andrà in onda martedì 15 febbraio 2022 in prima serata e tratterà di svariati argomenti. La puntata approfondirà in maniera dettagliata ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 14 febbraio 2022)15, andrà in onda una nuova puntata didalcome sempre in prima serata su Rete 4. Il nuovo appuntamento di informazione e di attualità di casa Mediaset sarà ancora una volta ricco didi grande attualità. Scopriamo dunque quali sarannoi temi trattati dal presentatore Mario Giordano nel corso della serata.dal: spazio all'attualità economica e sociale il 15Il nuovo appuntamento didalandrà in onda15in prima serata e tratterà di svariati. La puntata approfondirà in maniera dettagliata ...

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal Marche, 16enne muore durante stage in un incidente stradale Il mezzo è finito fuori strada contro un albero a Serra de' Conti in orario di lavoro. Ferito il ... è stato invece sbalzato via dall'abitacolo, finendo a a vari metri di distanza dal mezzo. Sul luogo ...

Genoa-Salernitana, sfiorato scontro tra tifosi fuori dal Ferraris Calciomercato.com Jesina a un passo dal secondo posto, Amici: “Non facciamo voli pindarici” Arrivava da tre sconfitte, tutte fuori casa, poi dopo circa due mesi è tornata al Carotti e lo ha fatto nel migliore dei modi ritrovando i tre punti e insidiando la Forsempronese al secondo posto. La ...

Ancona, studente di 16 anni muore durante lo stage in un incidente stradale: era sul furgoncino della ditta Alla guida del furgone c'era un uomo di 37 anni, che è stato sbalzato fuori dalla vettura a seguito dell'impatto. Il conducente, anche lui è della provincia di Fermo, è stato trasportato all'ospedale ...

