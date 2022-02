Frittelle salate al cavolfiore | facili | veloci e buonissime!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Se avete voglia di un finger food davvero fantastico, allora non potete non assaggiare leal. Un modo alternativo per mangiare i cavolfiori che sono ricchi di vitamine (soprattutto la C) e minerali. Hanno una funzione antinfiammatoria e antiossidante e sono particolarmente indicati per chi soffre di diabete. I cavolfiori possono essere considerati anche un validissimo rimedio naturale contro il raffreddore. Aiutano a regolare il battito cardiaco, tenendo sotto controllo la pressione arteriosa. Aiutano a stimolare il corretto funzionamento della tiroide e sono un vero toccasana per chi soffre di colite ulcerosa. La ricetta ideale per chi ha voglia di preparare qualcosa di sfizioso, diverso dal solito. Questesono perfette da servire anche come antipasto se avete ospiti a casa. Il ...