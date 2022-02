Freedom – Oltre il confine | su Italia1 la nuova puntata condotta da Roberto Giacobbo Gli argomenti ed i temi

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Lunedì 14 febbraio 2022 suva in onda un nuovo interessante appuntamento diil, la trasmissione scritta eda. Il presentatore torna su canale a partire dalle ore 21:20 quando prenderà per mano i telespettatori per accompagnarli in un nuovo ed appassionante viaggio alla scoperta di nuovi miti e leggende. Nellaed il suo team si muoveranno tra Venezia e Roma, in un viaggio che toccherà il Sacrario Militare di Cima Grappa ed anche Milano, mentre la sindrome affrontata nel nuovo appuntamento sarà quella della Crocerossina. Scopri tutti glie le anticipazioni sullain onda oggi in prima serata su ...

Lunedì 14 febbraio 2022 su Italia1 va in onda un nuovo interessante appuntamento di Freedom – Oltre il confine, la trasmissione scritta e condotta da Roberto Giacobbo. Il presentatore torna su canale ...