Frascarelli (Ismea): 'Differenziazione e innovazione leva per successo' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - ''La Differenziazione, insieme a innovazione e organizzazione, è la leva del successo dell'agroalimentare italiano. I dati che il Rapporto Ismea-Qualivita sulle Indicazioni Geografiche monitora con attenzione ci parlano di un modello produttivo fortemente orientato alla qualità, al legame territoriale e a una Differenziazione multilivello''. Lo sottolinea Angelo Frascarelli, presidente Ismea, in occasione della presentazione del Rapporto Ismea-Qualivita 2021. ''Ma in prospettiva è necessario che la filiera agroalimentare affronti la questione con ancora più impegno rispetto al passato, orientando i propri sforzi per uscire dalla logica delle commodity e fare della distintività l'elemento cardine delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - ''La, insieme ae organizzazione, è ladeldell'agroalimentare italiano. I dati che il Rapporto-Qualivita sulle Indicazioni Geografiche monitora con attenzione ci parlano di un modello produttivo fortemente orientato alla qualità, al legame territoriale e a unamultilivello''. Lo sottolinea Angelo, presidente, in occasione della presentazione del Rapporto-Qualivita 2021. ''Ma in prospettiva è necessario che la filiera agroalimentare affronti la questione con ancora più impegno rispetto al passato, orientando i propri sforzi per uscire dalla logica delle commodity e fare della distintività l'elemento cardine delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Frascarelli Ismea Mercalli: 'Con riscaldamento globale a rischio per eventi estremi, bisogna fermarlo' ... intervenendo al XVI convegno nazionale 'Gestione del rischio in agricoltura', nel corso della sessione moderata dal presidente di Ismea, Angelo Frascarelli. 'Negli ultimi 800mila anni la quantità ...

Anascodi: 'Bene sinergia fondo mutualistico avversità catastrofali con assicurazioni' ... direttore Asnacodi Italia, intervenendo al XIV convegno nazionale 'Gestione del rischio in agricoltura', nel corso della sessione moderata dal presidente di Ismea, Angelo Frascarelli. Please ...

