FOTO: Cassie Lee ha festeggiato il Super Bowl in sexy bikini (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cassie Lee sta trovando nuova linfa da quando è uscita dalla WWE. Non solo è campionessa di coppia ad Impact Wrestling assieme a Jessica McKay, ma lavora come modella per diversi scatti richiesti dai FOTOgrafi. Due di questi avevano come tema il SuperBowl, e la ragazza le ha condivise su Instagram in favore dei fan. Le FOTO postate su Instagram Leggi su zonawrestling (Di lunedì 14 febbraio 2022)Lee sta trovando nuova linfa da quando è uscita dalla WWE. Non solo è campionessa di coppia ad Impact Wrestling assieme a Jessica McKay, ma lavora come modella per diversi scatti richiesti daigrafi. Due di questi avevano come tema il, e la ragazza le ha condivise su Instagram in favore dei fan. Lepostate su Instagram

zazoomblog : FOTO: Cassie Lee ha festeggiato il Super Bowl in sexy bikini - #FOTO: #Cassie #festeggiato #Super - daliladevries : Ho visto una foto di Cassie in questo episodio e l'unica cosa che dico è minchia non vedo l'ora di vedere l'episodio - yanvxf : @tweetsdabeatriz eh a foto do nate e da cassie na escola ? - DarkiChiodetti : @carasuciasl Jakskdjs la cara de cassie en esa foto encima, sisi re angustiante - howard__cassie : RT @Yaia_with_Y: LA FOTO DI GESÙ È INQUIETANTISSIMA VI PREGO -