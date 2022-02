Forza Italia Fiumicino lancia l’allarme: “I cittadini chiedono più sicurezza al Nord” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Fiumicino – “Al Nord di Fiumicino, i tentativi di furti occorsi nell’ultimo periodo hanno assunto proporzioni preoccupanti” – lo dichiara, in una nota stampa, Emilio Erriu, vice coordinatore di Forza Italia Fiumicino. “Quotidianamente, alcune abitazioni vengono prese di mira dai malviventi. Siamo perfettamente consapevoli dell’enorme sforzo che le nostre forze dell’ordine stanno compiendo in questo momento storico particolare e del gravoso carico di lavoro cui sono sottoposti, anche a causa delle carenze di personale. La situazione sta degenerando. Serve un piano di coordinamento che permetta di rassicurare il cittadino, ormai costantemente allarmato dai continui accadimenti: “é necessario che l’amministrazione si faccia sentire e chieda un potenziamento delle forze dell’ordine al ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022)– “Aldi, i tentativi di furti occorsi nell’ultimo periodo hanno assunto proporzioni preoccupanti” – lo dichiara, in una nota stampa, Emilio Erriu, vice coordinatore di. “Quotidianamente, alcune abitazioni vengono prese di mira dai malviventi. Siamo perfettamente consapevoli dell’enorme sforzo che le nostre forze dell’ordine stanno compiendo in questo momento storico particolare e del gravoso carico di lavoro cui sono sottoposti, anche a causa delle carenze di personale. La situazione sta degenerando. Serve un piano di coordinamento che permetta di rassicurare il cittadino, ormai costantemente allarmato dai continui accadimenti: “é necessario che l’amministrazione si faccia sentire e chieda un potenziamento delle forze dell’ordine al ...

