Ford Ranger Raptor | il pick - up sportivo sarà svelato il 22 febbraio

(Di lunedì 14 febbraio 2022)svelata il 22. La nuova generazione del- up nella sua versione più potente e sportiva è stata anticipata da un video . ' Oltre ogni limite ', così viene ...

Ultime Notizie dalla rete : Ford Ranger

Raptor sarà svelata il 22 febbraio . La nuova generazione del pick - up nella sua versione più potente e sportiva è stata anticipata da un video . ' Oltre ogni limite ', così viene ...Il nuovoRaptor appare ancora camuffato, ma questo non toglie che è possibile notare diverse cose, soprattutto dal filmato. Nel video, infatti, si vedere il pickup affrontare con ...Ford Ranger Raptor sarà svelata il 22 febbraio. La nuova generazione del pick-up nella sua versione più potente e sportiva è stata anticipata da un video. “Oltre ogni limite“, così viene anticipato.Ford ha pubblicato poco fa su YouTube il primo video teaser dedicato al Ford Ranger Raptor 2023. Ha annunciato inoltre che la presentazione ufficiale avverrà il 22 febbraio alle 08:00 in diretta ...