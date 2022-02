Football americano: anche un italiano vince il Super Bowl, Max Pircher è campione con i Los Angeles Rams (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella notte italiana i Los Angeles Rams hanno conquistato il Super Bowl, la finale del campionato di Football americano NFL 2022, sconfiggendo i Cincinnati Bengals per 23-20, mettendo a segno il touchdown decisivo proprio nelle battute finali con Cooper Kupp. In rosa nomi di prestigio, come quelli del wide receiver Odell Beckham Jr, del defensive takle Aaron Donald, del quarterback Matthew Stafford, ma nelle retrovie, un po’ all’angolo c’è anche un po’ di Italia, con l’altoatesino Max Pircher inserito nella squadra practice. Storia particolare quella del 22enne di Bressanone, fino a quattro anni fa giocatore di pallamano, ma che si è ritrovato a scuola come professore Matteo Braghini, ex-allenatore dei Giants Bolzano, che lo ha fatto avvicinare allo ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella notte italiana i Loshanno conquistato il, la finale del campionato diNFL 2022, sconfiggendo i Cincinnati Bengals per 23-20, mettendo a segno il touchdown decisivo proprio nelle battute finali con Cooper Kupp. In rosa nomi di prestigio, come quelli del wide receiver Odell Beckham Jr, del defensive takle Aaron Donald, del quarterback Matthew Stafford, ma nelle retrovie, un po’ all’angolo c’èun po’ di Italia, con l’altoatesino Maxinserito nella squadra practice. Storia particolare quella del 22enne di Bressanone, fino a quattro anni fa giocatore di pallamano, ma che si è ritrovato a scuola come professore Matteo Braghini, ex-allenatore dei Giants Bolzano, che lo ha fatto avvicinare allo ...

