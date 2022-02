Fondo Valle Isclero, riattivato autovelox nel territorio di Amorosi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAmorosi (Bn) – Lavori questa mattina lungo la Fondo Valle Isclero per la riattivazione dell’autovelox che va a ricadere nel territorio di Amorosi. Mezzi sulla carreggiata per ridare ‘vita’ allo strumento di rilevazione della velocità, quello che dovrebbe rappresentare il deterrente migliore per evitare qualsiasi tipo di inconveniente. Anche se non sempre è così. Qualche disagio per gli automobilisti in transito a causa del restringimento della carreggiata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Lavori questa mattina lungo laper la riattivazione dell’che va a ricadere neldi. Mezzi sulla carreggiata per ridare ‘vita’ allo strumento di rilevazione della velocità, quello che dovrebbe rappresentare il deterrente migliore per evitare qualsiasi tipo di inconveniente. Anche se non sempre è così. Qualche disagio per gli automobilisti in transito a causa del restringimento della carreggiata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

