Follia a Napoli, lanciano elettrodomestici dal balcone dopo lite in famiglia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una lite tra familiari degenera a Napoli. I fatti sono accaduti in vico Soprammuro a Porta Nolana. Ad evitare la tragedia sono dovuti intervenire gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale. lite in famiglia a Napoli Quando i poliziotti sono giunti sul posto sono stati avvicinati da due donne che hanno raccontato di essere state vittime di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Unatra familiari degenera a. I fatti sono accaduti in vico Soprammuro a Porta Nolana. Ad evitare la tragedia sono dovuti intervenire gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale.inQuando i poliziotti sono giunti sul posto sono stati avvicinati da due donne che hanno raccontato di essere state vittime di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

ValterMascilon2 : RT @CarloLazotti: Universo parallelo: Juve-Roma è 1-1 (Orsato convalida il gol di Abraham o Veretout non sbaglia il rig.), al ritorno è un… - DelleTorte : RT @CarloLazotti: Universo parallelo: Juve-Roma è 1-1 (Orsato convalida il gol di Abraham o Veretout non sbaglia il rig.), al ritorno è un… - __mourinhismo__ : RT @CarloLazotti: Universo parallelo: Juve-Roma è 1-1 (Orsato convalida il gol di Abraham o Veretout non sbaglia il rig.), al ritorno è un… - AngeloR_98 : RT @CarloLazotti: Universo parallelo: Juve-Roma è 1-1 (Orsato convalida il gol di Abraham o Veretout non sbaglia il rig.), al ritorno è un… - MRBronson14 : RT @CarloLazotti: Universo parallelo: Juve-Roma è 1-1 (Orsato convalida il gol di Abraham o Veretout non sbaglia il rig.), al ritorno è un… -