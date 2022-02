Fiorentina vince anche a Spezia (1-2). Amrabat sbaglia ma si riscatta col gol decisivo. Pagelle (Di martedì 15 febbraio 2022) Ha un nome e un cognome la vittoria della Fiorentina (1-2) al Picco di La Spezia: Sofyan Amrabat. Perfetto sostituto di Torreira fino al 29' della ripresa quando, con la Fiorentina in vantaggio grazie al gol di Piatek. Si è fatto portar via il pallone del pari momentaneo da Agudelo, ma ha segnato il gol della vittoria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 15 febbraio 2022) Ha un nome e un cognome la vittoria della(1-2) al Picco di La: Sofyan. Perfetto sostituto di Torreira fino al 29' della ripresa quando, con lain vantaggio grazie al gol di Piatek. Si è fatto portar via il pallone del pari momentaneo da Agudelo, ma ha segnato il gol della vittoria L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ParisCaesar : RT @fcin1908it: Serie A, la Fiorentina vince sul campo dello Spezia: Amrabat fa felice Italiano - Eurosport_IT : La Fiorentina accorcia in classifica sulla Roma e vince contro lo Spezia ?? ?? Clicca sul link per leggere il report… - fcin1908it : Serie A, la Fiorentina vince sul campo dello Spezia: Amrabat fa felice Italiano - RaiSport : #calcio La #Fiorentina vince in casa dello #Spezia #SerieA Leggi la notizia?? - serieAnews_com : ?? Lo #Spezia ci prova, ma la #Fiorentina si impone: #Italiano vince sul finale con un gol di #Amrabat ?? -