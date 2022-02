Fiorentina | Piatek | 'I rigori? Ci dovrò laovrare | quando ero in Germania'

(Di lunedì 14 febbraio 2022) 799 giorni dopo l'ultima volta con la maglia del Milan,è tornato al gol in Serie A: "E' stata una gara complicata...

LA SPEZIA - Lafa e disfa.sbaglia dal dischetto ma segna la rete del primo vantaggio; Amrabat regala allo Spezia il pareggio e poi, all'89', si riscatta con un rasoterra da fuori area che regala a ...Al quarto d'ora laha la chance di portarsi in vantaggio: Reca stende Nico Gonzalez in area,si presenta sul dischetto per calciare il rigore ma colpisce il palo. I viola sbloccano ...Nonostante un altro rigore sbagliato. Krysztof Piatek, killerata l’Atalanta con due dei tre gol della sua Fiorentina nel quarto di Coppa Italia di giovedì scorso, si ripete con lo Spezia rompendo il ...Allenatore: Thiago Motta. FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli (40' st Ikone), Amrabat, Maleh (16' st Duncan); Gonzalez, Piatek (33' st Cabral sv), Sottil ...