Fiorentina, otto giorni per decidere il futuro di Kokorin

La Fiorentina ha otto giorni per decidere il futuro di Kokorin, il mercato russo è ancora aperto e potrebbe essere quella la destinazione dell'attaccante Il futuro di Kokorin è senza dubbio lontano da Firenze. Manca da capire se si trasferirà in questi giorni o se al termine della stagione. L'idea della Fiorentina è quella di cederlo in questi otto giorni visto che in Russia il mercato è ancora aperto altrimenti optare per la risoluzione contrattuale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina otto Calcio, il Milan ora è primo. Pari tra Atalanta e Juve ... ma l'Europa è ancora contendibile perché, oltre alla Fiorentina, alle spalle si profila il ... L'Empoli continua a stentare e la vittoria manca ormai da otto gare. Sembra mettersi bene contro il ...

Sassuolo Under 16, è solo 0 - 0 contro l'Ascoli: neroverdi fermati dai pali La capolista Bologna, infatti, ha sbancato il campo della Fiorentina e si è portata a +9 sulla ...la partita e le occasioni sono arrivate in seguito a nove calci d'angolo a quattro per noi e con otto ...

Fiorentina, otto giorni per decidere il futuro di Kokorin Calcio News 24 Team Malmantile, quante novità Dodici dilettanti insieme a Varenyk Gli sforzi per rendere la squadra competitiva non sono mancati, frutto dell’impegno e della passione del presidente della società fiorentina Luciano Lari e dei suoi collaboratori. Diverse le novità ...

