Fiorentina, Italiano si affida a Piatek per l'assalto al Picco (Di lunedì 14 febbraio 2022) Italiano torna per la prima volta da avversario al Picco per affrontare lo Spezia: l'arma della Fiorentina si chiama Piatek La Fiorentina e Italiano devono andare all'assalto del Picco per continuare a sognare l'Europa. Il tecnico dei viola tornerà da avversario contro lo Spezia e si prepara con l'arma Piatek. Il pistolero da quando è tornato in Italia ha già segnato tre gol con la maglia viola e tutti in Coppa Italia. Reti decisive per l'approdo alle semifinali, ultima la doppietta in Coppa Italia. Italiano in conferenza ha affermato che è più avanti rispetto a Cabral, ed ecco che per la sfida di questa sarà lui a guidare l'attacco viola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

