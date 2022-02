Advertising

cmdotcom : #Fiorentina, #Italiano ridisegna il centrocampo in vista dello #Spezia: ecco il sostituto di #Torreira… - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano ridisegna il centrocampo: ecco il sostituto di Torreira: Arrivato a Firenze poco meno di un an… - planetwin365ita : ?? Lo #Spezia, in positivo da 4 gare, sfiderà questa sera alle 20.45 la #Fiorentina di #Italiano, rinvigorita dalla… - dimitri_conti : #Fiorentina, #Italiano torna là dove si è fatto un nome: prima volta al #Picco da avversario #SpeziaFiorentina - CalcioNews24 : #Italiano si affida al #Piatek per assaltare il fortino del Picco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Italiano

Spezia -accende i fari oggi, alle 20.45, ma non è una gara come un'altra. ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIAASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolotorna per la prima volta da avversario al Picco per affrontare lo Spezia: l'arma dellasi chiama Piatek Ladevono andare all'assalto del Picco per continuare a sognare l'Europa. Il tecnico dei viola tornerà da avversario contro lo Spezia e si prepara con l'arma ...Sul Corriere Fiorentino è presente un fondo a cura del collega Sandro Picchi sulla partita della Fiorentina a La Spezia: “Prima di tutto Italiano, l’allenatore che secondo gli spezzini sarebbe «evaso» ...Nelle 127 volte in cui Milan e Sampdoria si sono affrontati in Serie A, i blucerchiati hanno perso 66 volte (31 pareggi e 30 vittorie): solo contro l'Inter conta più sconfitte nel massimo campionato ...