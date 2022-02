Fiorentina, Italiano: «Non sono quella persona che Spezia mi ha voluto etichettare» (Di martedì 15 febbraio 2022) Vincenzo Italiano ha parlato al termine della vittoria della sua Fiorentina contro lo Spezia e dell’accoglienza ricevuta al Picco Le parole di Vincenzo Italiano a DAZN dopo il successo della sua Fiorentina contro lo Spezia: GARA – «Dovevamo ripartire in campionato dopo l’ultimo periodo e penso che la squadra abbia fatto un’ottima partita. sono contento per Amrabat, non giocava da tanto, ha commesso un errore ma poi è stato bravo a rimediare». ACCOGLIENZA – «Non sono quella persona che Spezia mi ha voluto etichettare» GONZALEZ – «Nico l’ho visto in grande crescita, giocatore con qualità e carattere. Deve solo ritrovare confidenza con il gol e dopo si ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Vincenzoha parlato al termine della vittoria della suacontro loe dell’accoglienza ricevuta al Picco Le parole di Vincenzoa DAZN dopo il successo della suacontro lo: GARA – «Dovevamo ripartire in campionato dopo l’ultimo periodo e penso che la squadra abbia fatto un’ottima partita.contento per Amrabat, non giocava da tanto, ha commesso un errore ma poi è stato bravo a rimediare». ACCOGLIENZA – «Nonchemi ha» GONZALEZ – «Nico l’ho visto in grande crescita, giocatore con qualità e carattere. Deve solo ritrovare confidenza con il gol e dopo si ...

