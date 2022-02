Fiorentina | dalla Francia il dopo-Milenkovic

Advertising

acffiorentina : 'Dalla distanzaaaaaa, 3-2 Fiorentina, in semifinale la squadra di Firenze, CALCIO TOTALE a Bergamo!' ??????… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, la classifica aggiornata dopo Spezia-Fiorentina: viola a -1 dalla Roma - ManricoMaci : RT @janavel7: Quello che esce dalla procura fiorentina ha la stessa puzza dei servizi di Report. Lettere...Autogrill... - roma_magazine : CLASSIFICA - Serie A, 25esima giornata, la Fiorentina batte lo Spezia e vola a -1 dalla Roma - Lcungi : RT @janavel7: Quello che esce dalla procura fiorentina ha la stessa puzza dei servizi di Report. Lettere...Autogrill... -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina dalla

LA SPEZIA - Lafa e disfa. Piatek sbaglia dal dischetto ma segna la rete del primo vantaggio; Amrabat ... I viola salgono così a - 1Roma (con una partita in meno), lo Spezia rimane a +5 ...Laha sfiorato il raddoppio con Gonzalez e la traversa (da corner!) di Biraghi, prima di incassare il pareggio di Agudelo (sempre più arma devastantepanchina), favorito però da un ...Al termine del match vinto per 2-1 dalla Fiorentina sul campo dello Spezia, il tecnico dei liguri Thiago Motta ha commentato a Skysport quanto visto in campo: "La Fiorentina è una buona squadra, ha ...PIATEK FA PUM, LA FIORENTINA VINCE. La cronaca comincia al 16' col penalty stampato dall’ex Genoa e Milan sul palo, precedentemente concesso per un intervento falloso dell’ex nerazzurro Reca su Nico ...