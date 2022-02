Fiorentin, Italiano: 'Abbiamo rischiato di rovinare tutto' (Di martedì 15 febbraio 2022) "Volevamo dare continuità alla bella vittoria di Bergamo e rimetterci a camminare in campionato. Oggi Abbiamo creato i presupposti per segnare e creato occasioni". Sono le parole di Vincenzo Italiano, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) "Volevamo dare continuità alla bella vittoria di Bergamo e rimetterci a camminare in campionato. Oggicreato i presupposti per segnare e creato occasioni". Sono le parole di Vincenzo, ...

Fiorentina - Lazio, le formazioni ufficiali: Italiano lancia Cabral dal 1', Sarri con Zaccagni Fiorentina e Lazio si affrontano nel prepartita del sabato sera di Serie A. La partita è in programma alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Queste le formazioni ufficiali: Ultime ...

Fiorentin, Italiano: 'Abbiamo rischiato di rovinare tutto' ANSA Nuova Europa Fiorentina, Piatek: “Siamo una squadra vera ed una famiglia” La 25ª giornata di Serie A si è conclusa ieri sera con la vittoria della Fiorentina in casa dello Spezia. Gli uomini allenati da Vincenzo Italiano si sono imposti per 2-1 grazie ai gol di Piatek e ...

PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Fabian contro il mito” Al centro il successo della Fiorentina contro lo Spezia, sulla sinistra Gravina propone: "Fermate la Serie A per l'Italia". Spazio anche alla sfida tra PSG-Real, mentre i nerazzurri dovranno rigiocare ...

