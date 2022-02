Finti vaccini con soluzione fisiologica per ottenere il Green pass: medico in manette (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – Hanno simulato la somministrazione del vaccino per ottenere il “Green pass”. Un medico e due pazienti sono stati arrestati in flagranza di reato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri – coordinate dalla locale Procura della Repubblica – hanno scoperto che il medico, dietro compenso, anziché inoculare il siero vaccinale messo a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale, avrebbe iniettato un’innocua soluzione fisiologica. Conseguentemente, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro, presso il Ministero della Salute, dellecertificazioni verdi ritenute fittizie e dei corrispondenti codici sorgente “Qrcode”. I tre dovranno ora rispondere delle ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – Hanno simulato la somministrazione del vaccino peril “”. Une due pazienti sono stati arrestati in flagranza di reato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri – coordinate dalla locale Procura della Repubblica – hanno scoperto che il, dietro compenso, anziché inoculare il siero vaccinale messo a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale, avrebbe iniettato un’innocua. Conseguentemente, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro, presso il Ministero della Salute, dellecertificazioni verdi ritenute fittizie e dei corrispondenti codici sorgente “Qrcode”. I tre dovranno ora rispondere delle ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri ...

Advertising

ilfaroonline : Finti vaccini con soluzione fisiologica per ottenere il Green pass: medico in manette - zazoomblog : Somministrava finti vaccini per il rilascio del Green pass: ‘beccato’ medico truffatore - #Somministrava #finti… - CorriereCitta : Somministrava finti vaccini per il rilascio del Green pass: ‘beccato’ medico truffatore - SLN_Magazine : Finti vaccini per ottenere Green pass, arrestato medico di Ascoli Piceno. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Soninhaz72 : RT @GiulioMarini2: Il secondo medico arrestato per lo stesso motivo nella stessa città di Ascoli Piceno…a pensar male si fa peccato ma… htt… -