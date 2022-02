Finale GF Vip 6, ecco cosa farà Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip: le ultime anticipazioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Finale GF 6. Il momento tanto atteso si fa sempre più vicino, e i fan della casa più amata dal popolo della televisione non vedono l’ora di assistervi, e scoprire così il vincitore Finale. Alla Finale del Grande Fratello Vip, inoltre, ci sarà un ospite speciale, volto ormai noto della Mediaset e che lancerà proprio in diretta il suo nuovo programma. Leggi anche: Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Antonio, Gianluca e Kabir lunedì 14 febbraio 2022. Percentuali e anticipazioni Stiamo parlando proprio di Barbara d’Urso, che prenderà parte alla Finale il 14 marzo prossimo, sebbene non sarà presente in studio, ma soltanto in collegamento streaming. Sfrutterà senz’altro l’occasione per presentare la sua nuova avventura televisiva dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 febbraio 2022)GF 6. Il momento tanto atteso si fa sempre più vicino, e i fan della casa più amata dal popolo della televisione non vedono l’ora di assistervi, e scoprire così il vincitore. AlladelVip, inoltre, ci sarà un ospite speciale, volto ormai noto della Mediaset e che lancerà proprio in diretta il suo nuovo programma. Leggi anche: Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Antonio, Gianluca e Kabir lunedì 14 febbraio 2022. Percentuali eStiamo parlando proprio di, che prenderà parte allail 14 marzo prossimo, sebbene non sarà presente in studio, ma soltanto in collegamento streaming. Sfrutterà senz’altro l’occasione per presentare la sua nuova avventura televisiva dopo ...

