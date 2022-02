“Figurati se esiste”: Manila Nazzaro senza vergogna, il suo attacco è impietoso (Di lunedì 14 febbraio 2022) Manila Nazzaro ne ha detta un’altra, ma questa volta la reazione è davvero senza precedenti. Parole durissime, rivolte proprio a lei Manila Nazzaro: attacco senza precedenti (Youtube)All’interno della casa del GF VIP le tensioni aumentano giorno dopo giorno. La finale si avvicina e chiunque teme di non avere un posto assicurato per il grande evento. A questo punto del percorso, infatti, chiunque desidera di arrivare il più lontano possibile, per provare ad acciuffare il trofeo finale. Durante i mesi all’interno della casa più spiata d’Italia, però, molte amicizie che all’inizio sembravano inossidabili son crollate. E’ proprio questo, probabilmente, che ha portato Manila Nazzaro a dire una frase che nessuno si sarebbe ... Leggi su ck12 (Di lunedì 14 febbraio 2022)ne ha detta un’altra, ma questa volta la reazione è davveroprecedenti. Parole durissime, rivolte proprio a leiprecedenti (Youtube)All’interno della casa del GF VIP le tensioni aumentano giorno dopo giorno. La finale si avvicina e chiunque teme di non avere un posto assicurato per il grande evento. A questo punto del percorso, infatti, chiunque desidera di arrivare il più lontano possibile, per provare ad acciuffare il trofeo finale. Durante i mesi all’interno della casa più spiata d’Italia, però, molte amicizie che all’inizio sembravano inossidabili son crollate. E’ proprio questo, probabilmente, che ha portatoa dire una frase che nessuno si sarebbe ...

maximassimo78 : RT @saretta9742: Jessica: 'Però il fidanzato di Sole poteva mandargli una lettera in privato.' Miriana: 'Magari non vuole esporsi.' Manila:… - TeamElia3 : RT @saretta9742: Jessica: 'Però il fidanzato di Sole poteva mandargli una lettera in privato.' Miriana: 'Magari non vuole esporsi.' Manila:… - saretta9742 : RT @saretta9742: Jessica: 'Però il fidanzato di Sole poteva mandargli una lettera in privato.' Miriana: 'Magari non vuole esporsi.' Manila:… - Ambrosio51D : RT @saretta9742: Jessica: 'Però il fidanzato di Sole poteva mandargli una lettera in privato.' Miriana: 'Magari non vuole esporsi.' Manila:… - maria52682557 : RT @saretta9742: Jessica: 'Però il fidanzato di Sole poteva mandargli una lettera in privato.' Miriana: 'Magari non vuole esporsi.' Manila:… -